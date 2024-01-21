СМИ: КСИР и "Хезболлах" контролируют атаки хуситов на суда в Красном море

Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской группировки "Хезболлах" находятся в Йемене, чтобы контролировать атаки хуситов на суда в Красном море.

Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской группировки "Хезболлах" находятся в Йемене, чтобы контролировать атаки хуситов на суда в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным четырех региональных и двух иранских источников Reuters, Тегеран предоставляет хуситам беспилотники и ракеты, а также разведданные, чтобы определить, какие именно суда имеют отношение к Израилю. Иранский источник сообщил, что в прошлом месяце группа хуситов прошла подготовку на базе КСИР в Иране. В Сане (столица Йемена) создан командный центр для атак на Красном море, им руководит командующий корпуса.

Телеканал Sky News Arabia сообщала, что в результате ударов США по объектам повстанцев-хуситов погибли по меньшей мере 75 человек, среди которых трое офицеров КСИР и шесть членов "Хезболлах".