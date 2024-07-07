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СМИ: Крушение патрульных вертолетов в Японии произошло из-за ошибок командования

СМИ: Крушение патрульных вертолетов в Японии произошло из-за ошибок командования Крушение двух патрульных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии в апреле этого года произошло из-за ошибок командования.
Другие страны
7 июля 2024 г. 06:46
СМИ: Крушение патрульных вертолетов в Японии произошло из-за ошибок командования

Крушение двух патрульных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии в апреле этого года произошло из-за ошибок командования.

Как передает Report, об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

По данным издания, экипажи разбившихся вертолетов получали противоречивые приказы от разных представителей командования, что и повлекло за собой крушение. Ожидается, что в ближайшее время морские Силы самообороны обнародуют доклад по этому инциденту, составленный по итогам проведения внутренней проверки.

Напомним, что инцидент произошел 21 апреля. Два вертолета SH60K, принимавшие участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио, столкнулись и потерпели крушение. Все восемь членов экипажа в обоих вертолетах погибли.

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