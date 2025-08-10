СМИ: Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым

О нас

10 августа 2025 г. 15:26
Кремль отказывается уступать Херсонскую и Запорожскую области Украины. Россия считает эти территории стратегически важными.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, намек президента РФ Владимира Путина на возможное прекращение российских атак в Запорожской и Херсонской областях США восприняли как предложение вывести войска.

Осведомленный источник, участвовавший в переговорах сообщил, что Кремль предложил Украине отказаться от Донбасса - Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение огня. Других условий Москва не выдвинула.

По словам источника, российская сторона не намерена возвращать территории Херсона и Запорожья, которые обеспечивают Москве стратегический сухопутный мост в оккупированный Крым.

Европейские лидеры отреагировали заявлением, что прекращение огня должно быть предпосылкой переговоров, а не российской "фишкой" для давления на Киев.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Кремль предлагает "определенный обмен территориями, выгодный обеим сторонами". Российские эксперты отметили, что Путин не собирается отступать из Херсонской и Запорожской областей - регионов, незаконно аннексированных в 2022 году.

Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной. Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.

Кроме того, он сообщил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

