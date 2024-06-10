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Король Бельгии принял отставку правительства Де Кроо

Король Бельгии принял отставку правительства Де Кроо Король бельгийцев Филипп принял отставку правительства действующего премьер-министра Александера Де Кроо, партия которого проиграла на парламентских выборах 9 июня.
Другие страны
10 июня 2024 г. 14:30
Король Бельгии принял отставку правительства Де Кроо

Король бельгийцев Филипп принял отставку правительства действующего премьер-министра Александера Де Кроо, партия которого проиграла на парламентских выборах 9 июня.

Как передает Report, об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники.

По его данным, премьер подал прошение об отставке утром 10 июня на приеме у короля бельгийцев, который принял ее.

Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо накануне решило уйти в отставку после тяжелого поражения его партии Open VLD на парламентских выборах. Впрочем, Де Кроо останется во главе кабинета еще долго, поскольку процесс формирования правящей коалиции в Бельгии занимает месяцы. На протяжении всего этого времени ушедший в отставку кабинет продолжает выполнять свои функции в режиме "текущих дел".

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