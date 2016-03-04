СМИ: Корабли ВМС США вошли в Южно-Китайское море на боевое дежурство

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Военные корабли ВМС США вошли в воды Южно-Китайского моря, которые подпадают под территориальные претензии Китая. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом передает USA Today.

В состав группировки вошли авианосец, два эскадренных миноносца, два крейсера и корабль седьмого флота ВМС США.

Отмечается, что подобное боевое дежурство в Южно-Китайском море может являться ответом на милитаризацию региона со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что Китай разместил несколько истребителей на одном из Парасельских островов в Южно-Китайском море.