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    СМИ: Корабли ВМС США вошли в Южно-Китайское море на боевое дежурство

    В состав группировки вошли авианосец, два эскадренных миноносца, два крейсера и корабль седьмого флота ВМС США

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Военные корабли ВМС США вошли в воды Южно-Китайского моря, которые подпадают под территориальные претензии Китая. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом передает USA Today.

    В состав группировки вошли авианосец, два эскадренных миноносца, два крейсера и корабль седьмого флота ВМС США.

    Отмечается, что подобное боевое дежурство в Южно-Китайском море может являться ответом на милитаризацию региона со стороны Китая.

    Ранее сообщалось, что Китай разместил несколько истребителей на одном из Парасельских островов в Южно-Китайском море.

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