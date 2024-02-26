СМИ: Контрразведка ФРГ может классифицировать правую АдГ как экстремистскую партию

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) может классифицировать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как экстремистскую.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) может классифицировать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как экстремистскую.

Как передает Report , об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на служебную переписку работников ведомства. Официально там отказались комментировать эту информацию.

В 2019 году деятельность АдГ была классифицирована как "заслуживающая проверки", с 2021 года оценка пересмотрена до "вызывает подозрения". С 2023 года ведется работа над новой экспертизой, и предыдущая оценка может быть пересмотрена еще раз, поскольку, в понимании спецслужбы, политика партии стала еще более радикальной, отмечает SZ. Газета также пишет, что контрразведка может представить свое заключение "после марта".

Сейчас признаны правоэкстремистскими три региональных отделения АдГ, но не вся партия, - в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Такая классификация со стороны контрразведки означает, что спецслужбы имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за представителями партии. Разведка должна также более тщательно и более регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности партии это не подразумевает.

В ФРГ АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

При этом у АдГ сейчас относительно высокие общегерманские рейтинги - они колеблются на уровне 17-20%. Партия является второй по популярности, опережая даже Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с рейтингом 28-31%.