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СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается

СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается Контрабандисты завозят в Ливан крупные партии оружия из Сирии, которое стало доступным после смены власти в этой стране. 
Другие страны
18 декабря 2024 г. 20:00
СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается

Контрабандисты завозят в Ливан крупные партии оружия из Сирии, которое стало доступным после смены власти в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

“В Сирии оружие очень доступно, его продают на черном рынке дешево. Например, цена за АК-47 составляет примерно 25 долларов. Ливанский рынок переполнен огнестрельным оружием из Сирии. Многие дельцы ездят в Сирию для покупки оружия и тайно провозят его в Ливан”, - сообщил изданию источник в ливанских службах безопасности.

По его словам, через незаконные пункты пересечения границы, особенно на севере страны, в Ливан уже переправлено около 3 тысяч единиц огнестрельного оружия.

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Версия на английском языке The National: Lebanon 'flooded' with Syrian firearms abandoned after army collapse

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