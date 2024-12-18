СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается

Контрабандисты завозят в Ливан крупные партии оружия из Сирии, которое стало доступным после смены власти в этой стране.

Контрабандисты завозят в Ливан крупные партии оружия из Сирии, которое стало доступным после смены власти в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

“В Сирии оружие очень доступно, его продают на черном рынке дешево. Например, цена за АК-47 составляет примерно 25 долларов. Ливанский рынок переполнен огнестрельным оружием из Сирии. Многие дельцы ездят в Сирию для покупки оружия и тайно провозят его в Ливан”, - сообщил изданию источник в ливанских службах безопасности.

По его словам, через незаконные пункты пересечения границы, особенно на севере страны, в Ливан уже переправлено около 3 тысяч единиц огнестрельного оружия.