СМИ: Контактная группа исламских стран подготовила новый мирный план по Газе

Контактная группа Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН, новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Контактная группа Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН, новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как передает Report , об этом сообщает газета Star, он состоит из 11 пунктов, предусматривает полное прекращение огня, беспрепятственную доставку в Газу гуманитарной помощи, прекращение насильственного переселения и создание механизмов обеспечения мира.

Издание, называя документ "планом Турции", отмечает, что вслед за Россией, Китаем, Великобританией и Францией он в минувшую пятницу был представлен в Вашингтоне госсекретарю США Энтони Блинкену. В плане отмечается, что временное гуманитарное перемирие в Газе, объявленное 24 ноября, не способствовало урегулированию конфликта.

Согласно плану, остановить кровопролитие в Газе можно лишь на основе полного и безоговорочного прекращения огня и объявить об этом следует как можно скорее. Как указано в документе, необходимо в экстренном порядке наладить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регион и немедленно удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения палестинского анклава. Должно быть прекращено насильственное переселение жителей сектора Газа, созданы условия для возвращения в свои дома лиц, которые их покинули.