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СМИ: Консультации о прекращении боев в Газе завершились безрезультатно

СМИ: Консультации о прекращении боев в Газе завершились безрезультатно Консультации о прекращении огня в секторе Газа, которые прошли в Дохе при участии Соединенных Штатов, Египта и Катара, завершились безрезультатно.
Другие страны
30 августа 2024 г. 20:36
СМИ: Консультации о прекращении боев в Газе завершились безрезультатно

Консультации о прекращении огня в секторе Газа, которые прошли в Дохе при участии Соединенных Штатов, Египта и Катара, завершились безрезультатно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen

По информации телеканала, очередной раунд переговоров, в рамках которых посредники с 15 августа вели консультации в Дохе и Каире со сторонами конфликта, вероятно, не позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Соглашению препятствует отказ Израиля вывести войска из Филадельфийского коридора - с участка на границе между Египтом и сектором Газа. Кроме того, израильские власти отказались освободить 65 палестинских заключенных, которые были приговорены к пожизненным срокам.

"Переговоры приближаются к провалу из-за отказа Израиля ответить на предложения, касающиеся нерешенных вопросов. ХАМАС подтверждает, что переговоры в нынешнем виде не приведут к соглашению", - приводит телеканал слова представителя движения.

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