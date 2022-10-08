О нас

СМИ: Конгресс США могут взять под контроль республиканцы

СМИ: Конгресс США могут взять под контроль республиканцы В результате промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, конгресс может перейти от демократов под контроль республиканцев.
Другие страны
8 октября 2022 г. 08:13
СМИ: Конгресс США могут взять под контроль республиканцы

В результате промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, конгресс может перейти от демократов под контроль республиканцев.

Как передает Report, об этом сообщает Real Clear Politics (RCP).

К таким выводам портал пришел на основе региональных опросов американских телеканалов и социологических служб.

Отмечается, что за месяц до ноябрьских промежуточных выборов республиканцы явно лидируют в гонке за 220 кресел в палате: они могут получить большинство. Демократам сегодня достались бы 180 мест в палате представителей. В борьбе за еще 35 мандатов явного лидера нет.

В сенате республиканцам бы достались 47 мест, а демократам - 46. Судьбу еще семи мандатов опросы пока четко не определяют, но у кандидатов от республиканской партии есть небольшой отрыв в борьбе за четыре, заявляет портал.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Представитель Госдепартамента США посетит Турцию
Представитель Госдепартамента США посетит Турцию
8 октября 2022 г. 07:14
СМИ: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
СМИ: ЕС окажет помощь пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
8 октября 2022 г. 05:13
Взрыв в Ирландии, есть погибшие
Взрыв в Ирландии, есть погибшие
8 октября 2022 г. 04:07
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов
8 октября 2022 г. 00:52
СМИ: На территории ЦАР к концу 2022 года не останется войск Франции
СМИ: На территории ЦАР к концу 2022 года не останется войск Франции
8 октября 2022 г. 00:30
Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта
Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта
7 октября 2022 г. 23:38
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
7 октября 2022 г. 21:48
Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день
Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день
7 октября 2022 г. 20:55
ЕС выделит Украине 2 млрд евро помощи
ЕС выделит Украине 2 млрд евро помощи
7 октября 2022 г. 20:42
Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран
Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран
7 октября 2022 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi