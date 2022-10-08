СМИ: Конгресс США могут взять под контроль республиканцы

В результате промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, конгресс может перейти от демократов под контроль республиканцев.

В результате промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, конгресс может перейти от демократов под контроль республиканцев.

Как передает Report, об этом сообщает Real Clear Politics (RCP).

К таким выводам портал пришел на основе региональных опросов американских телеканалов и социологических служб.

Отмечается, что за месяц до ноябрьских промежуточных выборов республиканцы явно лидируют в гонке за 220 кресел в палате: они могут получить большинство. Демократам сегодня достались бы 180 мест в палате представителей. В борьбе за еще 35 мандатов явного лидера нет.

В сенате республиканцам бы достались 47 мест, а демократам - 46. Судьбу еще семи мандатов опросы пока четко не определяют, но у кандидатов от республиканской партии есть небольшой отрыв в борьбе за четыре, заявляет портал.