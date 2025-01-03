СМИ: Компьютерные системы полиции ФРГ вышли из строя во всех аэропортах страны

Компьютерные системы федеральной полиции ФРГ вышли из строя в аэропортах по всей стране.

Компьютерные системы федеральной полиции ФРГ вышли из строя в аэропортах по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции, которая в ФРГ отвечает за безопасность аэропортов.

По словам источника, проблема затронула системы, которые сотрудники используют для осуществления контроля над въездом в Германию.

"Наши коллеги вынуждены многое делать вручную, то, что раньше делала система. Сейчас мы пока еще справляемся", - цитирует издание.

В то же время телерадиокомпания WDR сообщает о длинных очередях, в частности в секторе безопасности, в аэропорту Дюссельдорфа. Пассажирам приходится ждать около двух часов. Отмечается, что при этом пока пассажирам из стран, не входящих в Шенгенскую зону, из-за сбоя невозможно пройти контроль и попасть в Германию.