О нас

СМИ: Компания Perplexity AI предложила слияние с TikTok

СМИ: Компания Perplexity AI предложила слияние с TikTok Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сделала предложение китайской ByteDance о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.
Другие страны
19 января 2025 г. 03:19
СМИ: Компания Perplexity AI предложила слияние с TikTok

Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сделала предложение китайской ByteDance о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию CNBC, это произошло за несколько часов до вступления в США в силу запрета этой платформы.

По ее сведениям, предложение позволит акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставит базирующейся в Калифорнии Perplexity AI, стоимость которой оценивается в $9 млрд, доступ к видеороликам сервиса. Стороны могут закрыть сделку через несколько месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

TikTok прекращает работу в США из-за запрета Байдена
TikTok прекращает работу в США из-за запрета Байдена
19 января 2025 г. 02:31
Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников
Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников
19 января 2025 г. 01:46
Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО
Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО
19 января 2025 г. 00:51
Киев убедил Трампа, что слишком ранние переговоры с РФ будут фатальными
Киев убедил Трампа, что слишком ранние переговоры с РФ будут фатальными
18 января 2025 г. 23:48
США развернули в Европе модифицированные бомбы B61-12
США развернули в Европе модифицированные бомбы B61-12
18 января 2025 г. 23:07
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли около 70 человек
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли около 70 человек
18 января 2025 г. 22:41
Суд Сеула постановил заключить под стражу президента Южной Кореи
Суд Сеула постановил заключить под стражу президента Южной Кореи
18 января 2025 г. 22:22
МИД Катара: Нарушений соглашения ХАМАС и Израиля не зафиксировано
МИД Катара: Нарушений соглашения ХАМАС и Израиля не зафиксировано
18 января 2025 г. 22:13
В Украине будут отчислены студенты, не прошедшие военную подготовку и не принесшие присягу
В Украине будут отчислены студенты, не прошедшие военную подготовку и не принесшие присягу
18 января 2025 г. 21:47
Нетаньяху: Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников
Нетаньяху: Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников
18 января 2025 г. 21:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi