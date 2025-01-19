СМИ: Компания Perplexity AI предложила слияние с TikTok

Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сделала предложение китайской ByteDance о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сделала предложение китайской ByteDance о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию CNBC , это произошло за несколько часов до вступления в США в силу запрета этой платформы.

По ее сведениям, предложение позволит акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставит базирующейся в Калифорнии Perplexity AI, стоимость которой оценивается в $9 млрд, доступ к видеороликам сервиса. Стороны могут закрыть сделку через несколько месяцев.