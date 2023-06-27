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СМИ: компания CEZ перечислит в бюджет Чехии €2,287 млрд за 2022 год

СМИ: компания CEZ перечислит в бюджет Чехии €2,287 млрд за 2022 год Чешская энергетическая компания CEZ (70% акций принадлежат государству) направит в бюджет республики дивиденды в размере 54 млрд крон (около €2,287 млрд) от хозяйственной деятельности в 2022 году.
Другие страны
27 июня 2023 г. 19:17
СМИ: компания CEZ перечислит в бюджет Чехии €2,287 млрд за 2022 год

Чешская энергетическая компания CEZ (70% акций принадлежат государству) направит в бюджет республики дивиденды в размере 54 млрд крон (около €2,287 млрд) от хозяйственной деятельности в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал denik.cz.

Прибыль компании увеличилась с 9,9 млрд крон (примерно €419 млн) в 2021 году до 80,7 млрд крон (около €3,4 млрд) в 2022 году. Такой результат стал следствием стремительного роста цен на электроэнергию. Собрание акционеров приняло решение выплатить 78 млрд крон (€3,3 млрд) в качестве дивидендов.

Как передает портал, эти средства придутся кстати для правительства республики, которое пытается обуздать дефицит госбюджета, планируя, в частности, повысить НДС на некоторые товары, сократить объем ассигнований на зарплаты бюджетникам и провести вызывающую протесты пенсионную реформу. На текущий год дефицит госбюджета законом установлен в размере 295 млрд крон (около €12,5 млрд). По данным портала, в конце мая этот показатель превышал 271 млрд крон (примерно €11,5 млрд).

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