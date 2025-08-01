СМИ: Комитет Сената США одобрил выделение помощи Украине в размере $1 млрд

Комитет Сената США одобрил выделение помощи Украине в размере $1 млрд.

Комитет Сената США по ассигнованиям в четверг одобрил проект военного бюджета, который предусматривает около $1 миллиарда помощи Украине, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа просила Конгресс исключить это финансирование из бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, комитет одобрил оборонное финансирование в размере $852 млрд на 2026 финансовый год, что на $21,7 млрд (2,6%) больше, чем просила администрация Трампа. Решение поддержали 26 из 29 сенаторов.

В законопроект включено $800 млн для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и $225 млн для Балтийской инициативы безопасности — значительная часть этих средств также направляется на поддержку Украины в войне с Россией.

"Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов", — заявил сенатор-демократ Крис Кунс, который возглавляет подкомитет по оборонным расходам.

Отмечается, что для вступления в силу проект бюджета должен пройти полное голосование в Сенате, быть согласован с версией Палаты представителей и подписан президентом Трампом.