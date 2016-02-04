СМИ: Комиссия ООН поддержала жалобу Ассанжа против Британии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы поддержала жалобу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, признав его заключение в охраняемом британской полицией посольстве Эквадора незаконным, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее в четверг основатель WikiLeaks заявил, что покинет посольство Эквадора в Лондоне и сдастся полиции, если комиссия ООН отклонит его жалобу против Британии.

Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам Wikileaks, которые не подавали формальных исков.

Сам Ассанж утверждает, что волонтеры, о которых идет речь, вступили с ним в сексуальные отношения добровольно, а обвинения в его адрес имеют политическую подоплеку. Он опасается, что Швеция экстрадирует его в США, где ему грозят обвинения в шпионаже.

Комиссия ООН состоит из правовых экспертов, ее решения не имеют формального влияния на британские или шведские власти. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло, что все еще придерживается обязательств экстрадировать Ассанжа.