СМИ: Комиссия ООН поддержала жалобу Ассанжа против Британии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы поддержала жалобу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, признав его заключение в охраняемом британской полицией посольстве Эквадора незаконным, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Ранее в четверг основатель WikiLeaks заявил, что покинет посольство Эквадора в Лондоне и сдастся полиции, если комиссия ООН отклонит его жалобу против Британии.
Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.
Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам Wikileaks, которые не подавали формальных исков.
Сам Ассанж утверждает, что волонтеры, о которых идет речь, вступили с ним в сексуальные отношения добровольно, а обвинения в его адрес имеют политическую подоплеку. Он опасается, что Швеция экстрадирует его в США, где ему грозят обвинения в шпионаже.
Комиссия ООН состоит из правовых экспертов, ее решения не имеют формального влияния на британские или шведские власти. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло, что все еще придерживается обязательств экстрадировать Ассанжа.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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