СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности

Командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Кисель освобожден от должности.
Как передает
"Говорят, командующего группировкой войск Киселя сняли. Наверное, снятие сейчас ничего не изменит", – отмечает "Рыбарь".
В то же время, по словам российского военного эксперта
Отметим, что Кисель был направлен в Сирию в январе. В 2022 году он был командующим 1-й гвардейской танковой армией, но неудача высокопоставленного военного на харьковском направлении привела к его отстранению от должности.
Напомним, что с 27 ноября ситуация в Сирии, где уже 13 лет продолжается гражданская война, обострилась. После трехдневных боев повстанцы впервые с 2016 года вошли во второй по значимости город страны Алеппо и взяли его под контроль.
По данным Associated Press, наступление началось в то время, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", ранее воевавшую на стороне правительства, были вовлечены в войну с Израилем. Сообщается, что правительственные силы не смогли оказать серьезного сопротивления повстанцам.