СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности

Командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Кисель освобожден от должности.

Командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Кисель освобожден от должности.

Как передает Report , об этом сообщает близкий к Министерству обороны РФ телеграм-канал " Рыбарь ", информацию подтверждают и другие военные телеграм-каналы.

"Говорят, командующего группировкой войск Киселя сняли. Наверное, снятие сейчас ничего не изменит", – отмечает "Рыбарь".

В то же время, по словам российского военного эксперта Бориса Рожина , новым командующим станет генерал-полковник Александр Чайко.

Отметим, что Кисель был направлен в Сирию в январе. В 2022 году он был командующим 1-й гвардейской танковой армией, но неудача высокопоставленного военного на харьковском направлении привела к его отстранению от должности.

Напомним, что с 27 ноября ситуация в Сирии, где уже 13 лет продолжается гражданская война, обострилась. После трехдневных боев повстанцы впервые с 2016 года вошли во второй по значимости город страны Алеппо и взяли его под контроль.

По данным Associated Press, наступление началось в то время, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", ранее воевавшую на стороне правительства, были вовлечены в войну с Израилем. Сообщается, что правительственные силы не смогли оказать серьезного сопротивления повстанцам.