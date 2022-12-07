СМИ: Командующий армии Перу подал в отставку

Командующий сухопутными войсками Перу генерал Уолтер Кордова Алеман подал в отставку.

Командующий сухопутными войсками Перу генерал Уолтер Кордова Алеман подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция RPP.

"Я прошу уволить меня с должности командующего армии Перу по исключительно личным причинам и вместе с этим прошу об уходе со службы", - приводит радиостанция цитату из письма, направленного министру обороны страны Густаво Боббио.

По данным RPP, генерал подписал прошение об отставке 6 декабря.

Также, по информации радиостанции, ряд министров правительства Перу подал в отставку в знак протеста против решения президента страны Педро Кастильо о роспуске парламента. К настоящему времени от своих постов отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, а также глава МИД. Кроме того, в отставку подал представитель Перу при ООН. Как полагают покидающие правительство министры, действия Кастильо могут быть расценены как попытка государственного переворота.