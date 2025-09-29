Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    СМИ: Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по Газе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 22:06
    Команда президента США Дональда Трампа внесла "радикальные изменения" в свой мирный план по Газе, чтобы сделать его более реалистичным для принятия Израилем.

    Как передает Report, об этом новостному каналу N12 сообщил высокопоставленный чиновник, близкий к израильскому премьер-министру.

    Об этом стало известно после встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и министром стратегического планирования Роном Дермером.

    Чиновник также заявил: "Мы знаем, что ХАМАС не согласится разоружиться. Они также не готовы освободить заложников одномоментно, если не будет абсолютной гарантии окончательного завершения войны, и даже в этом случае есть сомнения, сдержат ли они свое слово".

    ХАМАС Израиль и Сектор Газа США мирный план
    KİV: Trampın komandası Qəzza ilə bağlı təklifə radikal dəyişikliklər edib

