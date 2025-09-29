СМИ: Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по Газе
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 22:06
Команда президента США Дональда Трампа внесла "радикальные изменения" в свой мирный план по Газе, чтобы сделать его более реалистичным для принятия Израилем.
Как передает Report, об этом новостному каналу N12 сообщил высокопоставленный чиновник, близкий к израильскому премьер-министру.
Об этом стало известно после встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и министром стратегического планирования Роном Дермером.
Чиновник также заявил: "Мы знаем, что ХАМАС не согласится разоружиться. Они также не готовы освободить заложников одномоментно, если не будет абсолютной гарантии окончательного завершения войны, и даже в этом случае есть сомнения, сдержат ли они свое слово".
Последние новости
22:23
Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
22:18
Переговоры по Кипру на сессии ООН завершились безрезультатноДругие страны
22:17
Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
22:06
СМИ: Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по ГазеДругие страны
21:51
Генсек ШОС: Хотим, чтобы Азербайджан в скором времени стал членом нашей организацииВнешняя политика
21:36
BakuBus презентовали первый электробус, произведенный в Сумгайытском промпаркеИнфраструктура
21:33
Netblocks зафиксировал в Афганистане полное отключение интернетаДругие страны
21:22
Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится в Культурном центре имени ШахрияраИскусство
21:08