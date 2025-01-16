СМИ: Команда Трампа разрабатывает план для завершения конфликта в Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит масштабный план санкций, направленный, как полагают в его окружении, на содействие мирному урегулированию между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит масштабный план санкций, направленный, как полагают в его окружении, на содействие мирному урегулированию между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди рассматриваемых вариантов - частичное смягчение санкций против российских нефтяных компаний "как жест доброй воли для заключения мирного соглашения". Другой подход предполагает усиление санкционного давления для "увеличения рычагов влияния на Москву".

Планы команды Трампа находятся на ранней стадии и в конечном счете зависят от самого избранного президента, отмечают источники агентства. Обсуждения стратегии включают участие некоторых кандидатов в кабинет министров, а также бывших экспертов по санкциям из первой администрации Трампа.