СМИ: Команда Трампа меняет подход к урегулированию российско-украинского конфликта

Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию российско-украинского конфликта.

Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report , об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников, обсуждавших этот вопрос с будущей администрацией президента.

Несмотря на предвыборные заявления Трампа о быстром урегулировании конфликта, сейчас его команда говорит о возможности разрешения ситуации в течение полугода, отмечает издание. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

Отмечается, что в команде Трампа опасаются сравнений с выводом американских войск из Афганистана при Джо Байдене, который был воспринят как катастрофический. Поэтому они стремятся избежать подобного сценария в Украине. Россия, по информации FT, заинтересована в заключении новых соглашений о безопасности, которые бы гарантировали невступление Украины в НАТО. Однако спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что будущий президент не намерен идти на уступки России в рамках урегулирования конфликта.