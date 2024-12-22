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СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ

СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа намерена вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с первого дня работы новой администрации 20 января.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 14:58
СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа намерена вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с первого дня работы новой администрации 20 января.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что это решение лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования и впоследствии скажется на способности организации реагировать на кризисы общественного здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

"Америка оставит огромный вакуум в финансировании и лидерстве мирового здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы заполнить эту брешь", – приводит FT слова профессора глобального здравоохранения из Джорджтаунского юридического колледжа Лоуренса Гостина.

Напомним, что в 2020 году Трамп уже инициировал процесс выхода из ВОЗ из-за распространения коронавируса, обвинив организацию в том, что оно находится под контролем Китая. Но этот процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден возобновил отношения с ВОЗ в свой первый день пребывания в должности в 2021 году.

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