СМИ: Коалиция желающих может резко изменить позицию по прекращению огня в Украине

Другие страны
17 августа 2025 г. 15:17
Международная коалиция желающих, которая до недавнего времени настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для мирных переговоров, может кардинально изменить свою позицию.

Как передает Report, об этом пишет BBC.

Встреча коалиции желающих в среду завершилась заявлением о том, что "содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий". Однако ситуация изменилась уже через несколько дней.

После саммита в Анкоридже между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, американский лидер заявил, что предпочитает немедленный переход к долгосрочному мирному соглашению, минуя формальное прекращение огня. Это вызвало беспокойство среди украинских чиновников, которые опасаются, что новая стратегия Запада может предусматривать давление на Киев для уступок.

В совместном заявлении европейских лидеров, обнародованном в субботу, а также в заявлении британского премьера Кира Стармера слово "прекращение огня" вообще не упоминается. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона.

Ожидается, что после сегодняшней встречи коалиции желающих будет обнародовано новое совместное заявление, которое может прояснить, остается ли прекращение огня приоритетом, или отныне в центре внимания - политические соглашения, даже если боевые действия продолжаются.

"Одно, на что стоит обратить внимание, это то, будут ли они обсуждать потенциальное прекращение огня", - добавляет издание.

Как пишет CNN, соглашение вместо прекращения огня играет на руку Путину. По данным телеканала, мирное соглашение также подразумевает решение разногласий по ключевым спорным вопросам. К примеру, РФ хочет захватить весь Донбасс, тогда как Украина исключила передачу своих земель оккупантам.

