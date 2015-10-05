​СМИ: Коалиция во главе с США намерена активизировать действия против ИГ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Международная коалиция под руководством Вашингтона намерена активизировать военные действия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в The New York Times.

По сведениям ее источников в администрации, "коалиция во главе с США, воюющая против ИГ, начала подготовку к тому, чтобы открыть важный фронт на северо-востоке Сирии с целью оказания давления на Ракку, которая фактически является "столицей" группировки".

"Официальные лица сообщили, что президент Обама на прошлой неделе одобрил два существенных шага, нацеленных на то, чтобы нарастить темпы наступательной операции в течение последующих недель, - утверждается в статье. - Обама приказал Пентагону впервые напрямую предоставить боеприпасы и, возможно, некоторые вооружения силам сирийской оппозиции, действующим в стране".

Американский лидер также, как отмечается, "одобрил идею наращивания интенсивности авиаударов с баз в Турции, хотя важные детали, касающиеся этого, еще должны быть проработаны".

Как сообщило издание, "в совокупности эти меры направлены на то, чтобы усилить арабских бойцов численностью от 3 тыс. до 5 тыс., которые вместе с 20 тыс. курдских солдат примут участие в наступательной операции при поддержке десятков самолетов коалиции, чтобы оказать давление на Ракку".

The New York Times указывает, что эти действия США и их союзники планируют осуществлять "вдали от той области, где Россия проводит кампанию по нанесению авиударов в западной части Сирии".