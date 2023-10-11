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СМИ: Коалиция и оппозиция в Израиле договорились создать чрезвычайный кабмин

СМИ: Коалиция и оппозиция в Израиле договорились создать чрезвычайный кабмин Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле достигли договоренности о создании правительства национального единства в условиях продолжающихся боевых действий вокруг сектора Газа.
Другие страны
11 октября 2023 г. 19:39
СМИ: Коалиция и оппозиция в Израиле договорились создать чрезвычайный кабмин

Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле достигли договоренности о создании правительства национального единства в условиях продолжающихся боевых действий вокруг сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил в среду 13-й канал израильского телевидения.

По его информации, кабмин чрезвычайного времени может быть сформирован в течение пяти дней. В его состав, как ожидается, войдет один из лидеров оппозиции, экс-глава Минобороны Бени Ганц, при этом в рядах кабмина останутся нынешние премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант.

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