СМИ: Коалиция и оппозиция в Израиле договорились создать чрезвычайный кабмин

Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле достигли договоренности о создании правительства национального единства в условиях продолжающихся боевых действий вокруг сектора Газа.

Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле достигли договоренности о создании правительства национального единства в условиях продолжающихся боевых действий вокруг сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщил в среду 13-й канал израильского телевидения.

По его информации, кабмин чрезвычайного времени может быть сформирован в течение пяти дней. В его состав, как ожидается, войдет один из лидеров оппозиции, экс-глава Минобороны Бени Ганц, при этом в рядах кабмина останутся нынешние премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант.