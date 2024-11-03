СМИ: КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня в преддверии выборов в США

Власти Тайваня с 9 часов утра зафиксировали 37 китайских военных самолетов, включая БПЛА, истребители J-16 и бомбардировщики H-6, пролетающих через юго-восточную территорию острова на пути к Тихому океану для участия в военных учениях.

КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны острова.

Отмечается, что ведомство в воскресенье засекло 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, летевших на юг острова для учений.

Накануне Китай также провел очередное совместное патрулирование с участием военных кораблей и авиации вблизи Тайваня. В прошлом месяце КНР провела крупные военные учения недалеко от Тайваня, заявив, что это предупреждение сепаратистским действиям.

Reuters напоминает, что США снабжает Тайвань средствами для самообороны, что вызывает недовольство КНР. В прошлом месяце Пекин заявил, что примет "контрмеры" в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.