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СМИ: КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня в преддверии выборов в США

СМИ: КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня в преддверии выборов в США Власти Тайваня с 9 часов утра зафиксировали 37 китайских военных самолетов, включая БПЛА, истребители J-16 и бомбардировщики H-6, пролетающих через юго-восточную территорию острова на пути к Тихому океану для участия в военных учениях.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 14:19
СМИ: КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня в преддверии выборов в США

КНР наращивает военную активность у берегов Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны острова.

Отмечается, что ведомство в воскресенье засекло 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, летевших на юг острова для учений.

Накануне Китай также провел очередное совместное патрулирование с участием военных кораблей и авиации вблизи Тайваня. В прошлом месяце КНР провела крупные военные учения недалеко от Тайваня, заявив, что это предупреждение сепаратистским действиям.

Reuters напоминает, что США снабжает Тайвань средствами для самообороны, что вызывает недовольство КНР. В прошлом месяце Пекин заявил, что примет "контрмеры" в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.

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