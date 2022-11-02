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СМИ: КНДР запустила по меньшей мере 10 ракет разных типов

СМИ: КНДР запустила по меньшей мере 10 ракет разных типов КНДР 2 ноября выполнила запуск не менее 10 ракет разных типов.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 08:23
СМИ: КНДР запустила по меньшей мере 10 ракет разных типов

КНДР 2 ноября выполнила запуск не менее 10 ракет разных типов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Информация о всех типах ракет не приводится.

Ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из трех ракет впервые упала вблизи территориальных вод Республики Корея к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической границей. Комитет начальников штабов Республики Корея назвал такие действия неприемлемыми.

После сообщений о запусках президент Республики Корея Юн Сок Ёль созвал заседание Совета национальной безопасности. Позже в офисе президента сообщили, что он дал указание принять меры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Şimali Koreya ən azı 10 müxtəlif növ raket buraxıb

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