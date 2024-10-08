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СМИ: КНДР вероятно строит атомную подводную лодку

СМИ: КНДР вероятно строит атомную подводную лодку Военные Южной Кореи подозревают, что КНДР начала строительство атомной подводной лодки.
Другие страны
8 октября 2024 г. 09:12
СМИ: КНДР вероятно строит атомную подводную лодку

Военные Южной Кореи подозревают, что КНДР начала строительство атомной подводной лодки.

Как передает Report об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Агентство военной разведки Южной Кореи.

"Обнаружены частичные признаки, которые, по-видимому, являются началом строительства подводной лодки. Поскольку строительство все еще находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли он работать на атомной энергии", — говорится в докладе агентства.

Отмечается, что точное водоизмещение неизвестно, все детали будут раскрыты по мере наблюдения.

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