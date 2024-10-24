СМИ: КНДР строит сооружения на подорванных дорогах в Южную Корею

Северная Корея строит неопознанные сооружения на восточной межкорейской дороге Донхэ.

Северная Корея строит неопознанные сооружения на восточной межкорейской дороге Донхэ.

Как передает Report , об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники службы пограничного наблюдения Южной Кореи заметили, что Север недавно установил сооружения на дороге в Донхэ. Предполагается, что эти сооружения, возможно, служат каркасом для бетонных пограничных заграждений.

Источник сообщил, что признаки строительства северянами подобных сооружений на дороге Кенги пока не обнаружены.

На прошлой неделе КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею. Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость".