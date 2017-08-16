СМИ: КНДР способна самостоятельно создавать ракетные двигатели

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Северная Корея может сама производить ракетные двигатели, поэтому страна не зависит от зарубежный поставок.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"У нас есть разведывательная информация, позволяющая предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. В реальности, мы считаем, что КНДР сама способна производить двигатели", - сообщил собеседник.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Северная Корея могла на чёрном рынке приобрести для своих баллистических ракет двигатели.