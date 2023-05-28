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СМИ: КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ

СМИ: КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ Северная Корея за время пандемии смогла построить несколько сотен километров стены на границах, проходящих с Россией и с Китаем, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.
Другие страны
28 мая 2023 г. 13:10
СМИ: КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ

Северная Корея за время пандемии смогла построить несколько сотен километров стены на границах, проходящих с Россией и с Китаем, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Журналисты изучили и сопоставили снимки со спутников.

С момента начала пандемии коронавируса в 2020 году Пхеньян приступил к закрытию собственных границ с Китаем и РФ.

По одной из версий, северокорейские власти хотели отрезать маршруты, используемые контрабандистами и перебежчиками.

Выяснилось, что Пхеньян возвел новые или модернизировал пограничные заграждения, стены и посты охраны, заметных с коммерческих спутников.

С данным забором еще больше ограничивается поток информации и товаров в страну, обратили внимание в СМИ.

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