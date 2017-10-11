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    СМИ: КНДР разработала новую межконтинентальную ракету

    Эксперты полагают, что это модернизированный трехступенчатый вариант Хвасон-14, который условно назвали Хвасон-13© Global Security

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В КНДР в конце сентября завершена разработка новой модели межконтинентальной баллистической ракеты.

    Как передает Report, об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на американские и южнокорейские источники.

    По утверждению издания, космическая разведка зафиксировала в конце прошлого месяца выезд спецпоезда с военного завода в Пхеньяне. Согласно информации на нем и ранее собирались боевые ракеты различных типов. Состав предположительно вывез с этого объекта новую ракету, которая напоминает межконтинентальную двухступенчатую "Хвасон-14", но существенно ее крупнее и длиннее.

    Эксперты полагают, что это модернизированный трехступенчатый вариант "Хвасон-14", который условно назвали "Хвасон-13". Более точные характеристики данной ракеты пока не установлены.

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