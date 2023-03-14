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СМИ: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

СМИ: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Другие страны
14 марта 2023 г. 02:58
СМИ: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap News Agency, об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея.

Информации о дальности полета ракеты и других сведений нет.

Запуск был осуществлен на фоне начавшихся накануне совместных командно-штабных учений США и Южной Кореи Freedom Shield. Кроме того проводятся масштабные полевые маневры Warrior Shield, в рамках которых состоятся около 20 учений, в том числе отработка морского десантирования. В Сеуле заявили, что в конце марта к маневрам может присоединиться американский атомный авианосец типа Nimitz.

Учения Freedom Shield основаны на компьютерной симуляции, на них отрабатываются сценарии по отражению нападения КНДР с учетом ее ракетно-ядерной угрозы, контрнаступлению в народную республику и проведение "кампании по стабилизации" обстановки в КНДР. Маневры будут продолжаться 11 дней.

Официальный Пхеньян осудил эти учения, назвав их отработкой "агрессивной войны" против КНДР.

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