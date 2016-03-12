СМИ: КНДР потеряла связь со своей подлодкой

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Северная Корея потеряла связь со своей подводной лодкой, сообщает CNN. Об этом каналу рассказали три источника, знакомых со ситуацией, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что американские военные наблюдали за подводной лодкой, когда она остановилась у восточного побережья КНДР. Спутники-шпионы, корабли и авиация в скрытом режиме следили за тем как северокорейский флот проводил операцию по поиску субмарины.

В США не могут сказать с уверенностью о дальнейшей судьбе субмарины — затонула ли она или дрейфует, но предполагается, что подлодка пострадала во время учений. Отмечается, что с подводной лодки могли отрабатываться запуски ракет.