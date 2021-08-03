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СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи

СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи Именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом.
Другие страны
3 августа 2021 г. 09:17
СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи

Именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.

Южная и Северная Корея 27 июля наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.

Это породило надежды на возобновление диалога с Пхеньяном. Позже Южная Корея даже предложила КНДР создать конференц-систему для проведения виртуальных переговоров в условиях коронавируса. Но изначально официальные лица отказались комментировать, кто первым предложил восстановить связь. Сеул также несколько раз заявлял, что не обсуждал с Пхеньяном проведение каких-то саммитов.

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