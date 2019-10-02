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СМИ: КНДР осуществила запуск ракеты

​СМИ: КНДР осуществила запуск ракеты

КНДР в среду осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, но никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в японском оборонном ведомстве.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.

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