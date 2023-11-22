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СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска разведывательного спутника

СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска разведывательного спутника Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии запуска разведывательного спутника "Маллигён-1", который, как заявляют в Пхеньяне, прошел успешно.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 05:08
СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска разведывательного спутника

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии запуска разведывательного спутника "Маллигён-1", который, как заявляют в Пхеньяне, прошел успешно.

Как сообщает Report, на сайте агентства размещено 16 снимков.

На них запечатлен процесс старта ракеты "Чхоллима-1" со спутником. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно сообщению ЦТАК, ракета была запущена в 22:42 (17:42 бакинское время) 21 ноября с космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, и спутник "Маллигён-1" был успешно выведен на орбиту.

Представители США и Японии пока не делали конкретных заявлений по поводу того, считают ли они запуск спутника КНДР успешным или нет.

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