СМИ: КНДР начала демонтаж железной дороги на границе с Южной Кореей

Власти КНДР начали демонтаж железнодорожных шпал на юго-востоке страны рядом с границей с Республикой Корея (РК) в качестве символического жеста разрыва связей между двумя государствами

Власти КНДР начали демонтаж железнодорожных шпал на юго-востоке страны рядом с границей с Республикой Корея (РК) в качестве символического жеста разрыва связей между двумя государствами.

Как передает Report, об этом в среду сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на источник в Национальной разведывательной службе республики.

"Недавно произошел демонтаж некоторых путей на линии Тонхэ, поэтому мы отслеживаем соответствующие активности", - сообщили изданию в ведомстве.

По информации газеты, КНДР демонтировала железнодорожные шпалы в приграничной территории на дороге, идущей вдоль восточного побережья Корейского полуострова. Этот путь был проложен в 2006 году в рамках реализации решений Совместной декларации КНДР и РК, принятой на межкорейском саммите 2000 года. В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын "объявил о разрыве связей с РК".

Сеул рассматривает такой шаг Пхеньяна как символическую демонстрацию и гарантию того, что железнодорожные перевозки больше не будут соединять два корейских государства. Как сообщили газете неназванные источники в правительстве РК, вскоре КНДР может демонтировать участок еще одной железной дороги в юго-западной части страны в промышленном регионе Кэсон.