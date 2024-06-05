О нас

СМИ: КНДР начала демонтаж железной дороги на границе с Южной Кореей

СМИ: КНДР начала демонтаж железной дороги на границе с Южной Кореей Власти КНДР начали демонтаж железнодорожных шпал на юго-востоке страны рядом с границей с Республикой Корея (РК) в качестве символического жеста разрыва связей между двумя государствами
Другие страны
5 июня 2024 г. 14:38
СМИ: КНДР начала демонтаж железной дороги на границе с Южной Кореей

Власти КНДР начали демонтаж железнодорожных шпал на юго-востоке страны рядом с границей с Республикой Корея (РК) в качестве символического жеста разрыва связей между двумя государствами.

Как передает Report, об этом в среду сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на источник в Национальной разведывательной службе республики.

"Недавно произошел демонтаж некоторых путей на линии Тонхэ, поэтому мы отслеживаем соответствующие активности", - сообщили изданию в ведомстве.

По информации газеты, КНДР демонтировала железнодорожные шпалы в приграничной территории на дороге, идущей вдоль восточного побережья Корейского полуострова. Этот путь был проложен в 2006 году в рамках реализации решений Совместной декларации КНДР и РК, принятой на межкорейском саммите 2000 года. В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын "объявил о разрыве связей с РК".

Сеул рассматривает такой шаг Пхеньяна как символическую демонстрацию и гарантию того, что железнодорожные перевозки больше не будут соединять два корейских государства. Как сообщили газете неназванные источники в правительстве РК, вскоре КНДР может демонтировать участок еще одной железной дороги в юго-западной части страны в промышленном регионе Кэсон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi