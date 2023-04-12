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СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет

СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были "неработающими системами". В КНДР это сделали с целью "изобразить" ядерную угрозу для США и при этом сохран
Другие страны
12 апреля 2023 г. 03:47
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет

Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были "неработающими системами". В КНДР это сделали с целью "изобразить" ядерную угрозу для США и при этом сохранить свои реальные МБР.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля", мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ.

Отмечается, что агентство просмотрело более 50 документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно" после утечки данных американской разведки.

"Север выставил на парад (8 февраля - ред.) эти неработающие системы, чтобы изобразить более крупные, более боеспособные ракетные силы, чем у него есть, и снизить риск повреждения своих реальных ракет", - говорится в одном из документов. При этом подчеркивается, что целью КНДР было "вероятно, изобразить назревающую ядерную угрозу для США".

По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы.

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