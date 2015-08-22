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    СМИ: КНДР и Южная Корея завершили переговоры

    В ближайшее время в Сеуле ожидается брифинг по их итогам

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Высокопоставленные представители КНДР и Южной Кореи более двух часов вели сегодня переговоры  о снижении напряженности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает корейский телеканал.

    В ближайшее время в Сеуле ожидается брифинг по их итогам.

    Как было объявлено ранее, с южнокорейской стороны в переговорах участвовали секретарь президента страны по безопасности Ким Гван Чжин и министр по делам национального объединения Хон Йон Пхё, а со стороны КНДР — глава Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со и заведующий отделом по вопросам объединения ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон.

    Переговоры проходили в закрытом режиме в демилитаризованной зоне (ДМЗ) в пункте Пханмунджом.

    Несмотря на переговоры, войска обеих сторон поддерживают высшую степень боевой готовности. Около 15 тыс. жителей южнокорейских уездов близ ДМЗ эвакуированы в укрытия и бомбоубежища.

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