СМИ: КНДР и Южная Корея завершили переговоры

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Высокопоставленные представители КНДР и Южной Кореи более двух часов вели сегодня переговоры о снижении напряженности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает корейский телеканал.

В ближайшее время в Сеуле ожидается брифинг по их итогам.

Как было объявлено ранее, с южнокорейской стороны в переговорах участвовали секретарь президента страны по безопасности Ким Гван Чжин и министр по делам национального объединения Хон Йон Пхё, а со стороны КНДР — глава Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со и заведующий отделом по вопросам объединения ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон.

Переговоры проходили в закрытом режиме в демилитаризованной зоне (ДМЗ) в пункте Пханмунджом.

Несмотря на переговоры, войска обеих сторон поддерживают высшую степень боевой готовности. Около 15 тыс. жителей южнокорейских уездов близ ДМЗ эвакуированы в укрытия и бомбоубежища.