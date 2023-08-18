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СМИ: КНДР готовится к очередному пуску МБР

СМИ: КНДР готовится к очередному пуску МБР Северная Корея готовится к различным военным провокациям, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, на фоне предстоящего трехстороннего саммита между Южной Кореей, США и Японией.
Другие страны
18 августа 2023 г. 08:55
СМИ: КНДР готовится к очередному пуску МБР

Северная Корея готовится к различным военным провокациям, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, на фоне предстоящего трехстороннего саммита между Южной Кореей, США и Японией.

Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap News Agency, об этом заявил член палаты представителей правящей Партии народной власти Южной Кореи Ю Сан Бом.

По его словам, Национальная разведывательная служба Республики представила информацию о возможном пуске баллистической ракеты на закрытом заседании парламентского комитета по разведке.

"В Пхеньяне была обнаружена активная деятельность транспортных средств, обеспечивающих пуски межконтинентальных баллистических ракет", — сказал Ю.

Он также отметил, что КНДР, как ожидается, проведет совместные учения своих вооруженных сил, в том числе испытательный пуск ракеты, которая может быть оснащена тактическим ядерным оружием, учитывая "необычно активное" движение транспортных средств, обнаруженных вокруг площадки для запуска.

Он также сказал, что Пхеньян может осуществить еще один запуск военного разведывательного спутника в конце августа, или начале сентября.

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