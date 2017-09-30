СМИ: КНДР готовится к новым ракетным пускам

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Несколько северокорейских баллистических ракет вывезены с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции, что может свидетельствовать о подготовке к новым пускам.

Как сообщает Report, об сообщил южнокорейский телеканал KBS, ссылаясь на военные источники.

По их данным, южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна.

Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12", либо межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14", которые производятся на данном предприятии.