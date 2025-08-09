О нас

СМИ: КНДР демонтировала часть громкоговорителей на границе с Южной Кореей

СМИ: КНДР демонтировала часть громкоговорителей на границе с Южной Кореей Северная Корея демонтировала часть пропагандистских громкоговорителей на границе с Южной Кореей.
Другие страны
9 августа 2025 г. 12:57
СМИ: КНДР демонтировала часть громкоговорителей на границе с Южной Кореей

Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляций.

Как передает Report, об этом агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).

"Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ.

Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна.

По имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен.

Ранее Южная Корея предприняла аналогичные действия для снижения напряженности на границе. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: KXDR Cənubi Koreya ilə sərhəddə bəzi səsgücləndiriciləri söküb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi