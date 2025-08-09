СМИ: КНДР демонтировала часть громкоговорителей на границе с Южной Кореей

Северная Корея демонтировала часть пропагандистских громкоговорителей на границе с Южной Кореей.

Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляций.

Как передает Report, об этом агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).

"Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ.

Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна.

По имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен.

Ранее Южная Корея предприняла аналогичные действия для снижения напряженности на границе. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.