​СМИ: китаянка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Пассажирка самолета пекинской авиакомпании Capital Airlines, летевшего из города Чанша в пункт Санья, во время перелета попыталась открыть аварийную дверь и выйти из самолета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает South China Morning Post.

По информации китайских СМИ, женщина на борту самолета решила покончить жизнь самоубийством, покинув самолет во время полета. Когда члены экипажа попытались остановить ее, за нее вступились два других пассажира, завязалась потасовка. Однако, несмотря на инцидент, самолет успешно приземлился в пункте назначения, сообщает издание.

В настоящее время виновники инцидента находятся под стражей на основании угрозы общественной безопасности, обстоятельства дела выясняются.