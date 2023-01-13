СМИ: Китай столкнулся с рекордным дефицитом торговли с РФ

Дефицит торгового баланса Китая с Россией в 2022 году достиг рекордного уровня, поскольку мировые цены на энергоносители резко выросли после начала войны в Украине.

Дефицит торгового баланса Китая с Россией в 2022 году достиг рекордного уровня, поскольку мировые цены на энергоносители резко выросли после начала войны в Украине.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2022 году вторая по величине экономика мира имела торговый дефицит с РФ в объеме 38 млрд долларов.

Китай закупил у России товаров на 114,1 млрд долларов, что на 44% больше, чем годом ранее. Экспорт в Россию вырос примерно на 13% - до 76,1 млрд долларов. Это привело к торговому дисбалансу более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: общий объем импорта Китая со всего мира за год вырос всего на 1,1%.

Как отмечает агентство, Китай стал одним из немногих крупных покупателей, наряду с Индией и Турцией, сырой российской нефти после того, как G7 и европейские страны ввели санкции, призванные наказать РФ за вторжение в Украину.

Общий объем импорта сырой нефти в Китае в прошлом году подскочил на 41,4% по сравнению с 2021 годом в стоимостном выражении, хотя объем сократился на 0,9%. Именно такие скачки мировых цен на энергоносители и сказались на торговом балансе Китая.