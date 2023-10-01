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СМИ: Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину

СМИ: Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину В Китае с 1 сентября вступили в силу новые правила по ограничению экспорта компонентов для дронов и поставщики сократили продажи дронов для Украины, что дало КНР скрытое влияние на войну.
Другие страны
1 октября 2023 г. 08:23
СМИ: Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину

В Китае с 1 сентября вступили в силу новые правила по ограничению экспорта компонентов для дронов и поставщики сократили продажи дронов для Украины, что дало КНР скрытое влияние на войну.

Как сообщает Report, об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что боевые действия в Украине - это война беспилотников. Поэтому растет зависимость от поставщиков летательных аппаратов, в частности Китая, поскольку дешевые потребительские беспилотники, которые стали вездесущими на передовой, в основном происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств.

Это дало Китаю скрытое влияние в войне, которая частично ведется бытовой электроникой.

По данным The New York Times, китайские компании сократили продажи беспилотников и запчастей для них украинской стороне.

Китайские фирмы, которые все еще продают, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников.

До июня этого года китайские компании напрямую поставили в Украину дронов чуть более чем на 200 000 долларов. В тот же период Россия получила от китайских торговых компаний беспилотников по меньшей мере на 14,5 миллиона долларов в виде прямых поставок.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Çin Ukraynaya istehlakçı dron ixracında əngəllər yaradıb

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