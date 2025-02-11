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СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID

СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID Китай предлагает свою помощь странам, программы которых остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).
Другие страны
11 февраля 2025 г. 19:21
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID

Китай предлагает свою помощь странам, программы которых остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

По информации издания, китайские чиновники уже уведомили правительство Непала о готовности заменить программы USAID собственными проектами развития.

Кроме того, представители Островов Кука во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посетят Китай, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества. В рамках договора предполагается увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры островного государства.

В Колумбии неправительственные организации сообщают об интересе Китая к замене замороженных программ USAID. В 2024 году страна получила от агентства около 385 млн долларов.

Отмечается, что Пекин намерен воспользоваться ситуацией и как можно "быстрее вытеснить США" из стран и регионов, стратегически важных для продвижения китайских интересов.

По данным СМИ, конгрессмены-демократы в Палате представителей разработали стратегию, чтобы предупредить администрацию Трампа о возможном усилении Китая в связи с приостановкой американской внешней помощи. Однако республиканцы не выступают в защиту USAID и не поддерживают восстановление финансирования.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке всех программ внешней помощи для их проверки на соответствие его внешнеполитическому курсу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Çin USAID-in əvəzinə proqramların maliyyələşdirilməsini təklif edir

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