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СМИ: Китай опередил США в разработке взрывчатых веществ

СМИ: Китай опередил США в разработке взрывчатых веществ Китай сумел создать мощные взрывчатые вещества и стал ключевым экспортером ингредиентов для производства взрывчатки.
Другие страны
12 марта 2023 г. 02:50
СМИ: Китай опередил США в разработке взрывчатых веществ

Китай сумел создать мощные взрывчатые вещества и стал ключевым экспортером ингредиентов для производства взрывчатки.

Как сообщает Report, об этом пишет Forbes.

Журналисты издания отмечают, что США стремились разработать взрывчатку, которая была бы на 40% сильнее стандартных образцов.

Однако с распадом СССР необходимость в таком проекте отпала. Американские специалисты решили не заниматься совершенствованием взрывчатки CL-20 и не вкладывать силы в разработку оружия, в котором можно было бы ее применить.

Вместе с тем Китай увидел в этом проекте перспективу. Отмечается, что в некоторых типах их ракет в качестве топлива используется одна из разновидностей CL-20, которое КНР впервые приняла на вооружение в 2011 году, а сейчас производит в промышленных масштабах.

Глава некоммерческой исследовательской организации "Центр энергетических технологий" Боб Кавецкий заявил, что единственное решение проблемы — создание новых энергетических материалов, которые позволят Вашингтону делать ракеты меньшего размера, но с такой же убойной силой.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на Разведывательное управление Министерства обороны США написало, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже создал оружие, способное поразить американские базы в Тихом океане.

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Версия на азербайджанском языке Forbes: Çin partlayıcı maddələrin hazırlanmasında ABŞ-ı qabaqlayıb

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