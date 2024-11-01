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СМИ: Китай недоволен сближением КНДР с Россией

СМИ: Китай недоволен сближением КНДР с Россией Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 08:36
СМИ: Китай недоволен сближением КНДР с Россией

Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет британский еженедельник The Economist.

По данным издания, чиновники в Китае могут опасаться, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Кроме того, Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке.

"Китай больше, чем Россия, заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове. Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы. Китай, у которого есть договор о взаимной обороне с Северной Кореей, может даже оказаться втянутым в конфликт", – говорится в материале.

Отметим, что 24 октября Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что РФ и Северная Корея при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для "координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи".

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