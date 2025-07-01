СМИ: Китай готов к переговорам с США о торговой политике

СМИ: Китай готов к переговорам с США о торговой политике

Китай готов к переговорам с США о торговой политике, включая тарифы и субсидии.

Как сообщает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

"Пекин внимательно выслушал все претензии США относительно китайских торговых практик и открыт для обсуждения тарифов, промышленной политики и некоторых льгот, которые страна получает благодаря статусу развивающегося государства. Эти вопросы могут стать частью более широких переговоров о реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которые пройдут в 2026 году в Камеруне", - сказал он.

"Мы слышали каждое слово, сказанное США", — отметил чиновник, который отказался назвать свое имя.

Переговоры идут на фоне затяжной торговой напряженности между крупнейшими экономиками мира. США настаивают, что без отказа Китая и других крупных стран от привилегий для развивающихся государств, провести эффективную реформу ВТО невозможно.