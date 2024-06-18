СМИ: Кисида и Шольц в июле обсудят оборонное сотрудничество Японии и Германии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в июле посетить Германию и провести встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономической безопасности и обороны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в июле посетить Германию и провести встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономической безопасности и обороны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, правительство Японии в настоящее время ведет соответствующую подготовку.

Параллельно в Токио готовят поездку Кисиды на саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Визит в Германию японский премьер намерен совместить с поездкой в США.

Среди вопросов, которые могут обсудить Кисида и Шольц, телеканал называет войну России против Украины и сотрудничество в сфере безопасности на фоне украинского кризиса и обстановки в Восточной Азии, где, как считают в Токио, Пекин наращивает военную активность. Кроме того, стороны затронут тему экономической безопасности, в том числе новые технологии и искусственный интеллект, а также обеспечение стабильных цепочек поставок минеральных ресурсов и полупроводников.